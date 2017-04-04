В жилой четырехэтажке.

Вечером 2 апреля 2017 года в Екатеринбурге на улице Баумана загорелся магазин "Кировский", расположенный в 4-этажном жилом доме.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 21.46. Огонь охватил 10 "квадратов". Повреждены 4 вентилятора холодильного оборудования. На месте работали 3 единицы техники и 9 человек.

Пожар был полностью потушен в 23.04. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Эвакуация жильцов не потребовалась. Пострадавших нет.