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Московский рейс "Аэрофлота" из Челябинска задержан на 18 часов03 апреля в 16:28

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По техническим причинам.

Рейс "Аэрофлота" из Челябинска в Москву задерживается почти на 18 часов, передает "Уралинформбюро".

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Баландино, самолет должен был отправиться в столицу в 5.20, однако вылет отложен до 23.00. Получить оперативный комментарий в пресс-службе авиаузла не удалось.

Как выяснил "Интерфакс", рейс задерживается по техническим причинам. Пассажиры размещены в гостинице.

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