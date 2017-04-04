На синей ветке.

3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга на синей ветке прогремел взрыв. Информация о ЧП появилась в соцсетях, передает "Уралинформбюро".

Одни пользователи пишут, что происшествие случилось в вагоне на станции "Садовая", другие говорят про станцию "Сенная".

Фото: группа вконтакте ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Фото: группа вконтакте ДТП и ЧП Санкт-Петербург ​​​​​​​

Фото: Евгений Великанов

Фото: Евгений Великанов

Фото: группа вконтакте ДТП и ЧП Санкт-Петербург ​​​​​​​​​​​​​​

Среди пассажиров подземки много пострадавших, есть погибшие передает "Уралинформбюро".

Официальной информации об инциденте пока нет.

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