Ранены около 50.

В результате взрывов в метро Санкт-Петербурга погибли 10 человек, сообщает ТАСС. По разным данным, пострадали от 10 до 50 человек, передает "Уралинформбюро".

Как пишет "Интерфакс", в подземке прогремели два взрыва. Сработали самодельные устройства, мощность которых составляет около 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. Они были начинены поражающими элементами.

Сейчас в связи с ЧП закрыты 7 станций - "Технологический институт", "Сенная площадь", "Парк Победы", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзеская" и "Гостиный двор".

Происходит эвакуация пассажиров. На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, туда прибыл прокурор города Сергей Литвиненко.

Фото: Евгений Великанов

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