Ее госпитализировали.

В Екатеринбурге 2-летняя девочка отравилась спиртом. Ребенка увезли в ДГКБ №9, передает Life.

Как пишет издание, мать малышки находилась вместе с дочерью в гостях у подруги. Женщины выпивали, после чего оставили пузырек открытым. Девочка забралась на стол и выпила содержимое.

В отношении 30-летней матери составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). Семью поставили на профилактический учет, передает "Уралинформбюро".