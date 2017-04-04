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В больнице Троицка скончалась пациентка03 апреля в 19:42

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Ей должны были сделать операцию.

В больнице Троицка скончалась 47-летняя женщина, сообщают местные СМИ.

В декабре 2016 года ей сделали операцию по удалению аппендицита. Но горожанка по-прежнему жаловалась на боли в животе. В феврале она вновь обратилась к врачам. Они выявили у пациентки образование в брюшной полости и направили на повторную операцию.

Жительнице Южного Урала ввели препарат "Тракриум", после чего она впала в кому, а затем скончалась.

У нее осталась 5-летняя дочь. Сейчас муж женщины подал в суд на медиков, передает "Уралинформбюро".

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