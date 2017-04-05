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1,5-годовалый тюменец повредил глаз на детской площадке04 апреля в 08:58

  • Текст

Возле дома.

В Тюмени 1,5-годовалый мальчик повредил глаз, играя во дворе на детской площадке.

Инцидент произошел 1 апреля 2017 года. Ребенок упал на брус и ударился лицом. У него открылось кровотечение.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе станции скорой медицинской помощи, медики приехали к пострадавшему через 18 минут. Ребенку обработали рану, наложили антисептическую повязку, после чего увезли в больницу.

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