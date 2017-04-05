Виновник аварии превысил скорость.

Вечером 3 апреля 2017 года в Тобольске на перекрестке улицы Юдина и проспекта Энергетиков столкнулись Mercedes-Benz и Hyundai Elantra.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, виновником аварии стал 22-летний водитель Mercedes, который превысил скорость и потерял управление. Молодой человек получил травму головы, у его 42-летней пассажирки перелом таза. Также пострадали 29-летний водитель и двое пассажиров Hyundai - у всех троих ушибы.