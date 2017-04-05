Студентка госпитализирована.

При взрывах в метро Северной столицы пострадала 22-летняя сургутянка Евгения Бахлыкова. Девушка – студентка юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Сейчас Евгения находится в клинике военной травматологии и ортопедии имени С.М. Кирова, сообщили "Уралинформбюро" в администрации Сургута. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Угрозы жизни нет. Мать девушки уже отправилась в Северную столицу.

Взрывы на синей ветке питерского метро прогремели днем 3 апреля. По последним данным, погибли 14 человек, еще полсотни пострадали.

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