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При теракте в питерском метро пострадала 22-летняя сургутянка04 апреля в 15:09

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Студентка госпитализирована.

При взрывах в метро Северной столицы пострадала 22-летняя сургутянка Евгения Бахлыкова. Девушка – студентка юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Сейчас Евгения находится в клинике военной травматологии и ортопедии имени С.М. Кирова, сообщили "Уралинформбюро" в администрации Сургута. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Угрозы жизни нет. Мать девушки уже отправилась в Северную столицу.

Взрывы на синей ветке питерского метро прогремели днем 3 апреля. По последним данным, погибли 14 человек, еще полсотни пострадали.

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