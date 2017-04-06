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Цыганский поселок в Екатеринбурге едва не взлетел на воздух05 апреля в 12:45

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Полыхал дом с газовыми баллонами.

В ночь на 5 апреля в Екатеринбурге сгорел частный дом в Цыганском поселке.

Как сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МЧС по Свердловской области, вызов на Краснокамскую, 20 поступил около 1.20. Полыхали деревянные постройки на площади 70 "квадратов". При малейшем промедлении бригады вся округа могла взлететь на воздух – в доме находились 4 баллона с пропаном. Спасатели вынесли их из огня в первую очередь.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и 11 человек личного состава. К 3.40 они завершили проливку и разбор конструкций.

Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

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