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Челябинец сорвался с балкона 5 этажа05 апреля в 11:37

И выжил.

В Челябинске мужчина упал при попытке спуститься с балкона пятого этажа. Ролик, снятый очевидцем, опубликован на портале YouTube.

По словам автора видео, инцидент произошел днем 4 апреля на проспекте Победы, 342а. Пострадавшего забрала скорая. В Областной клинической больнице №3 "Уралинформбюро" подтвердили, что пациент находится в реанимации с травмами различной степени тяжести.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
алё там, может, подумать надо, как правильно дома проектировать? 05 апреля в 13:38

Всё как всегда? Муж из командировки не вовремя вернулся, любовник срочно сматывается? Пора уже какие-то пути отступления для незадачливых любовников в домах проектировать, тем более, что и проектанты тоже могут оказаться на месте такого любовника, им тоже ничто человеческое, хи-хи, не чуждо

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