Спортсмен ехал на тренировку.

Жертвой теракта в Санкт-Петербурге стал чемпион России по армейскому рукопашному бою Денис Петров. Об этом сообщается в соцсети на странице спортивного клуба, где занимался погибший.

"К сожалению, наши худшие опасения подтвердились. Во время взрыва в метро погиб наш друг, замечательный тренер и коллега Петров Денис Романович! Денис, пусть земля тебе будет пухом!" - говорится в сообщении.

Спортсмен работал тренером по рукопашному бою и в день теракта ехал на занятия. Клуб, где работал 26-летний Петров, планирует провести турнир в его память.

Взрыв в питерском метрополитене прогремел 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Следователи установили личность предполагаемого смертника, которым оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.