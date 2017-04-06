×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Теракт в Санкт-Петербурге унес жизнь чемпиона России по рукопашному бою 05 апреля в 11:16

  • Текст

Спортсмен ехал на тренировку.

Жертвой теракта в Санкт-Петербурге стал чемпион России по армейскому рукопашному бою Денис Петров. Об этом сообщается в соцсети на странице спортивного клуба, где занимался погибший.

"К сожалению, наши худшие опасения подтвердились. Во время взрыва в метро погиб наш друг, замечательный тренер и коллега Петров Денис Романович! Денис, пусть земля тебе будет пухом!" - говорится в сообщении.

Спортсмен работал тренером по рукопашному бою и в день теракта ехал на занятия. Клуб, где работал 26-летний Петров, планирует провести турнир в его память.

Взрыв в питерском метрополитене прогремел 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Следователи установили личность предполагаемого смертника, которым оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Скорбим»

Главные новости

Аналитика

Батарейки просят рубля

Батарейки просят рубля

На утилизацию.

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Если их отчислят из школы.

Лимонами на Ямале сыт не будешь

Лимонами на Ямале сыт не будешь

За 20 миллиардов.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×