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73-летний курганец на Kia сбил двух второклассниц05 апреля в 13:09

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Одна из девочек в больнице.

В Кургане 73-летний водитель Kia Rio сбил двух 8-летних девочек на "зебре".

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделе пропаганды городской ГИБДД, ДТП произошло 4 апреля на улице Гагарина. Обе девочки получили травмы. Одна из них доставлена в областную детскую больницу имени Красного Креста, вторая лечится амбулаторно.

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