×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Красноуральский химзавод вновь поднял на уши спасателей05 апреля в 16:09

  • Текст

Горожан переполошил столб дыма.

Заброшенный Красноуральский химзавод вновь обернулся головной болью для спасателей. Как рассказала "Уралинформбюро" пресс-секретарь ГУ МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова, 5 апреля спасатели выезжали на объект по сообщению о пожаре.

По словам местных жителей, с территории предприятия поднимается столб желтого дыма - якобы горят химические отходы. Однако прибывшие на место спасатели обнаружили лишь тлеющий мусор, который успели потушить до их приезда.

КХЗ не дает спокойно спать горожанам с минувшей весны. 13 марта 2016 года на площадке химзавода загорелись резервуары с азотной кислотой емкостью 300 кубометров. На предприятии было обнаружено более 60 тонн бесхозного тротила. Возбудили уголовное дело по факту отсутствия производственного контроля и необеспечения безопасности хранения и утилизации опасных веществ. Прошел год, однако взрывоопасные запасы по-прежнему остаются на территории заброшенного завода, которая охраняется лишь сторожами-пенсионерами. Разобраться в ситуации пообещал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Батарейки просят рубля

Батарейки просят рубля

На утилизацию.

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Если их отчислят из школы.

Лимонами на Ямале сыт не будешь

Лимонами на Ямале сыт не будешь

За 20 миллиардов.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×