Горожан переполошил столб дыма.

Заброшенный Красноуральский химзавод вновь обернулся головной болью для спасателей. Как рассказала "Уралинформбюро" пресс-секретарь ГУ МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова, 5 апреля спасатели выезжали на объект по сообщению о пожаре.

По словам местных жителей, с территории предприятия поднимается столб желтого дыма - якобы горят химические отходы. Однако прибывшие на место спасатели обнаружили лишь тлеющий мусор, который успели потушить до их приезда.

КХЗ не дает спокойно спать горожанам с минувшей весны. 13 марта 2016 года на площадке химзавода загорелись резервуары с азотной кислотой емкостью 300 кубометров. На предприятии было обнаружено более 60 тонн бесхозного тротила. Возбудили уголовное дело по факту отсутствия производственного контроля и необеспечения безопасности хранения и утилизации опасных веществ. Прошел год, однако взрывоопасные запасы по-прежнему остаются на территории заброшенного завода, которая охраняется лишь сторожами-пенсионерами. Разобраться в ситуации пообещал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.