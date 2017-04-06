Медосмотр мужчина не проходил.

В Ревде водитель маршрутного такси, уснув за рулем, спровоцировал ДТП. Происшествие случилось 5 апреля - на улице Карла Либкнехта вблизи дома №73 столкнулись "Форд-Транзит" и "Мицубиси Мираж Динго", рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

В момент аварии в салоне "Форда", выехавшего на встречную полосу, находились 5 человек. Пострадала одна пассажирка – у 19-летней девушки диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы. С аналогичными травмами в Ревдинскую городскую больницу была госпитализирована 35-летняя женщина, управлявшая "Мицубиси".

Со слов 55-летнего водителя маршрутки, он плохо спал ночью, поэтому задремал за рулем. Большего он сказать не смог.

При этом в ходе проверки перевозчика выяснилось, что в печать о прохождении обязательного медосмотра перед рейсом, поставленная в путевом листе мужчины, не принадлежит ни одному медучреждению. То есть фактически осмотра водитель маршрутки не проходил, заключили в ГИБДД. По этому факту организована проверка.