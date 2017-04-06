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В Екатеринбурге на ребенка набросился пес со стройки05 апреля в 20:18

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Охранники собаку "не признали".

В Екатеринбурге вблизи ЖК "Квартал Новаторов", который возводит компания "Брусника", принадлежащий строителям пес набросился на ребенка. Происшествие случилось 5 апреля.

По словам очевидицы, не пожелавшей раскрывать имя, она гуляла со своими собаками, когда увидела, как "огромный монстр" начал хватать за одежду девочку лет 10: "Тут моя мелочь залаяла, и монстр переключился на нас. Я с трудом, отбилась с помощью палки".

Получить телефон прораба екатеринбурженке, пришедшей чуть позже в поисках справедливости на стройку, не удалось – на защиту его спокойствия встала охрана. "Больше всего меня возмутило поведение начальника охраны, который так кричал на меня, что забрызгал мне все лицо слюной. Его от меня даже оттаскивал охранник", - рассказала девушка "Уралинформбюро".

Собеседницу агентства пытались убедить, что собака не имеет к стройке никакого отношения, однако, как отмечает сама екатеринбурженка, этого пса она на протяжении нескольких месяцев видела на территории возводимого жилого комплекса.

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