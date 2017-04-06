×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В лобовом ДТП в Югре погиб человекСегодня в 08:16

  • Текст

Еще трое пострадали.

5 апреля 2017 года в Югре на 27 километре автодороги Нижневартовск – Радужный лоб в лоб столкнулись "Нива" и ВАЗ-2115.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД РФ по Югре, в результате ДТП один человек погиб. Еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Народный фронт" уперся в мистику

"Народный фронт" уперся в мистику

Российской действительности.

Ройзман решил стать Росселем

Ройзман решил стать Росселем

Смеяться разрешается.

Морковка для мэрии Екатеринбурга

Морковка для мэрии Екатеринбурга

Весной или осенью?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×