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В Екатеринбурге сгорели три иномаркиСегодня в 10:49

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Еще одна повреждена.

Поздним вечером 5 апреля 2017 года в Екатеринбурге на улице Куйбышева полыхали 4 иномарки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 23.10. Полностью сгорели Nissan Sentra, Renault Duster и Opel Mokka. Поврежден кузов Chevrolet Lacetti. На месте работали 2 единицы техники и 9 человек. Пожар был потушен в 00.15.

Все владельцы авто написали заявления в полицию. Проводится пожарно-техническая экспертиза, сообщили в пресс-группе городского УМВД.

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