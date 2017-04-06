Челябинка избила трехлетнего сына на глазах у прохожихСегодня в 11:43
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И напала на его заступницу.
В Челябинске женщина прилюдно избила трехлетнего сына. Инцидент произошел 5 апреля 2017 года на улице Сталеваров, сообщают в соцсетях очевидцы, шокированные происходящим.
"Выходит из маршрутки "мамаша" с мальчиком лет трех, который яростно истерит, кричит, плачет, вырывается из рук. Эта недомамаша кричит на него матом и начинает лупить ребенка, понимаете? БИТЬ РЕБЕНКА кулаками по лицу и голове. Да так бить, что у него шапка слетела. При этом орет на него таким матом", – пишет один из свидетелей (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).
Несколько прохожих сделали матери замечание, за что тоже были покрыты матом. Одна из женщин попыталась вступиться за ребенка. "Мамаша и ее посылает и при этом начинает кидаться на эту женщину с кулаками. Пинает ее и бьет в лицо", - рассказывают очевидцы.
Некоторые вызвались написать заявление в полицию и органы опеки. В УМВД по Челябинску на данный момент не смогли прокомментировать происшествие.
Подобная ситуация, получившая широкую огласку, произошла в 2016 году на Ямале. Жительница Лабытнанги била и швыряла сына на глазах у прохожих. Экспертиза выявила у женщины психическое расстройство, передает "Уралинформбюро".
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