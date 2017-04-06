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В Прикамье в массовом ДТП погибли 2 человекаСегодня в 10:30

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Еще трое пострадали.

Утром 6 апреля 2017 года на 26 километре трассы Пермь - Березники произошло массовое ДТП.

"Крупное ДТП на Чусовском мосту с участием автомобилей Toyota Camry, Volkswagen Polo и двух грузовиков. Есть погибшие. Большая пробка. На месте работают сотрудники оперативных служб", - написали очевидцы в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю "Уралинформбюро" сообщили, что столкнулись пять машин. Погибли два человека, еще трое пострадали. На месте работают полицейские, подробности аварии выясняются.

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