Еще трое пострадали.

Утром 6 апреля 2017 года на 26 километре трассы Пермь - Березники произошло массовое ДТП.

"Крупное ДТП на Чусовском мосту с участием автомобилей Toyota Camry, Volkswagen Polo и двух грузовиков. Есть погибшие. Большая пробка. На месте работают сотрудники оперативных служб", - написали очевидцы в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю "Уралинформбюро" сообщили, что столкнулись пять машин. Погибли два человека, еще трое пострадали. На месте работают полицейские, подробности аварии выясняются.