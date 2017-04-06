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В Ростове прогремел взрыв у школыСегодня в 11:26

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Пострадал один человек.

Утром 6 апреля 2017 года в центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв у лицея №5.

Как пишет Life, во время обхода территории учебного заведения сторож наткнулся на предмет, похожий на фонарик. Когда мужчина поднял его, произошел взрыв. Пострадавшему оторвало кисть. Он получил и другие травмы. Сторожа увезли в больницу в тяжелом состоянии, передает "Уралинформбюро".

Сейчас территория школы оцеплена, на месте работают спецслужбы.

Стоит добавить, что 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. Взрывное устройство сработало в одном из вагонов между станциями "Технологический институт" и "Сенная". Погибли 14 человек, около 50 получили ранения.

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