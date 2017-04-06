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В Екатеринбурге оцепили железнодорожную станцию из-за угрозы взрываСегодня в 11:50

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На путях нашли коробку.

Утром 6 апреля 2017 года силовики оцепили станцию "Екатеринбург - Сортировочный" из-за угрозы взрыва: на путях лежал бесхозный предмет.

"Никакой угрозы нет, это была пустая коробка. Оцепление снято", - сообщила "Уралинформбюро" начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по УрФО Елена Епимахова.

Стоит отметить, что повышенное внимание к объектам транспортной инфраструктуры приковано после теракта в метро Санкт-Петербурга, где 3 апреля погибли 14 человек.

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