Ее вовремя обезвредили.

6 апреля в Санкт-Петербурге в жилом доме на Товарищеском проспекте было обезврежено взрывное устройство. Опасный предмет нашли сотрудники местного УФСБ в ходе ночных оперативно-розыскных мероприятий. Об этом рассказал глава администрации Невского района Константин Серов.

В рамках спецоперации все жильцы были эвакуированы. Их разместили в детсаду. В самом доме частично отключили газоснабжение.

Троих мужчин вывели из квартиры на восьмом этаже в наручниках, передает "Уралинформбюро". Пресс-служба УФСБ пока не комментирует данную ситуацию.

Следует отметить, что три дня назад в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Позже саперы обнаружили еще одну бомбу на станции "Площадь Восстания" - ее удалось обезвредить. Жертвами теракта стали 14 человек, еще около 50 получили ранения.