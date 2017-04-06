×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Санкт-Петербурге в жилом доме нашли бомбуСегодня в 14:25

  • Текст

Ее вовремя обезвредили.

6 апреля в Санкт-Петербурге в жилом доме на Товарищеском проспекте было обезврежено взрывное устройство. Опасный предмет нашли сотрудники местного УФСБ в ходе ночных оперативно-розыскных мероприятий. Об этом рассказал глава администрации Невского района Константин Серов.

В рамках спецоперации все жильцы были эвакуированы. Их разместили в детсаду. В самом доме частично отключили газоснабжение.

Троих мужчин вывели из квартиры на восьмом этаже в наручниках, передает "Уралинформбюро". Пресс-служба УФСБ пока не комментирует данную ситуацию.

Следует отметить, что три дня назад в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Позже саперы обнаружили еще одну бомбу на станции "Площадь Восстания" - ее удалось обезвредить. Жертвами теракта стали 14 человек, еще около 50 получили ранения.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Взрывы в Питере»

Главные новости

Аналитика

"Народный фронт" уперся в мистику

"Народный фронт" уперся в мистику

Российской действительности.

Ройзман решил стать Росселем

Ройзман решил стать Росселем

Смеяться разрешается.

Морковка для мэрии Екатеринбурга

Морковка для мэрии Екатеринбурга

Весной или осенью?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×