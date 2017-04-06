В Санкт-Петербурге в жилом доме нашли бомбуСегодня в 14:25
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Ее вовремя обезвредили.
6 апреля в Санкт-Петербурге в жилом доме на Товарищеском проспекте было обезврежено взрывное устройство. Опасный предмет нашли сотрудники местного УФСБ в ходе ночных оперативно-розыскных мероприятий. Об этом рассказал глава администрации Невского района Константин Серов.
В рамках спецоперации все жильцы были эвакуированы. Их разместили в детсаду. В самом доме частично отключили газоснабжение.
Троих мужчин вывели из квартиры на восьмом этаже в наручниках, передает "Уралинформбюро". Пресс-служба УФСБ пока не комментирует данную ситуацию.
Следует отметить, что три дня назад в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Позже саперы обнаружили еще одну бомбу на станции "Площадь Восстания" - ее удалось обезвредить. Жертвами теракта стали 14 человек, еще около 50 получили ранения.
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