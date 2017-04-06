×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге силовики оцепили Новомосковский рынокСегодня в 16:16

  • Текст

Из-за подозрительного ВАЗа.

Днем 6 апреля 2017 года в Екатеринбурге силовики оцепили Новомосковский рынок. Причиной стал припаркованный ВАЗ-2108 оранжевого цвета.

Как рассказал "Уралинформбюро" работник рынка Тимофей Волков, около часа назад полицейские эвакуировали людей из ближайших к авто павильонов. "Приехал один экипаж охраны. Пробивали автомобиль по номерам, отзвонили хозяина", - сказал он.

Другой информации на данный момент нет. Получить оперативный комментарий в пресс-службе свердловского ГУ МВД на момент публикации новости не удалось.

Стоит отметить, что повышенное внимание к объектам транспортной инфраструктуры приковано после теракта в метро Санкт-Петербурга, где 3 апреля погибли 14 человек. Сегодня утром силовики оцепили станцию "Екатеринбург - Сортировочный": подозрения вызвал бесхозный предмет на путях.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Народный фронт" уперся в мистику

"Народный фронт" уперся в мистику

Российской действительности.

Ройзман решил стать Росселем

Ройзман решил стать Росселем

Смеяться разрешается.

Морковка для мэрии Екатеринбурга

Морковка для мэрии Екатеринбурга

Весной или осенью?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×