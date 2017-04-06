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В Нижневартовске возобновляют поиски 9-летнего мальчикаСегодня в 17:41

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Он провалился под лед в прошлом году.

В Нижневартовске возобновляют поиски утонувшего в прошлом году 9-летнего мальчика.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, этим будут заниматься сотрудники отдела ГО и ЧС горадминистрации. Поиски начнутся в конце апреля.

В ноябре 2016 года ребенок вместе с другом гулял по льду реки Обь - тот провалился, и 9-летний мальчик бросился на помощь товарищу. Вытащив его, сам спаситель ушел под воду.

Как отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, продолжаются поиски и 8-летней жительницы Нягани. Она пропала в то же время у реки. Розыском занимается полиция.

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