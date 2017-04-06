Отпала часть стены.

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в 16-этажном жилом доме на проспекте Солидарности, 21. По словам очевидцев, у здания отпала часть стены. Обломками раскурочило машину во дворе. В данный момент на месте взрыва работают спецслужбы. О погибших и пострадавших ничего не сообщается.

Стоит отметить, что сегодня было обезврежено еще одно взрывное устройство в жилом доме на Товарищеском проспекте. Все силовые ведомства Северной столицы переведены на особый режим после недавнего теракта в петербургской подземке, где погибли 14 человек.

Фото: Андрей Брятов, Сергей Набатов | vk.com