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В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в жилой 16-этажке (ФОТО)Сегодня в 17:59

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Отпала часть стены.

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в 16-этажном жилом доме на проспекте Солидарности, 21. По словам очевидцев, у здания отпала часть стены. Обломками раскурочило машину во дворе. В данный момент на месте взрыва работают спецслужбы. О погибших и пострадавших ничего не сообщается.

Стоит отметить, что сегодня было обезврежено еще одно взрывное устройство в жилом доме на Товарищеском проспекте. Все силовые ведомства Северной столицы переведены на особый режим после недавнего теракта в петербургской подземке, где погибли 14 человек.

Фото: Андрей Брятов, Сергей Набатов | vk.com

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