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Питерская 16-этажка "взорвалась" из-за ремонтаСегодня в 19:48

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В одной квартире.

Спасатели опровергли сообщение о взрыве в 16-этажке на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет, пишут федеральные СМИ со ссылкой на структуры МЧС.

Инцидент произошел 6 апреля. При ремонте в квартире на 13 этаже с наружной стены дома отвалилось 12 "квадратов" кирпичной облицовки. Обломками раскурочило автомобиль во дворе. Грохот от обрушения очевидцы и приняли за хлопок, пояснили специалисты.

Стоит отметить, что в тот же день было обезврежено взрывное устройство в жилом доме на Товарищеском проспекте. Все силовые ведомства Северной столицы переведены на особый режим после недавнего теракта в петербургской подземке, где погибли 14 человек.

Ранее по теме:
В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в жилой 16-этажке

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