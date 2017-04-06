В одной квартире.

Спасатели опровергли сообщение о взрыве в 16-этажке на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет, пишут федеральные СМИ со ссылкой на структуры МЧС.

Инцидент произошел 6 апреля. При ремонте в квартире на 13 этаже с наружной стены дома отвалилось 12 "квадратов" кирпичной облицовки. Обломками раскурочило автомобиль во дворе. Грохот от обрушения очевидцы и приняли за хлопок, пояснили специалисты.

Стоит отметить, что в тот же день было обезврежено взрывное устройство в жилом доме на Товарищеском проспекте. Все силовые ведомства Северной столицы переведены на особый режим после недавнего теракта в петербургской подземке, где погибли 14 человек.

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