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В Москве эвакуировали Казанский вокзалСегодня в 20:42

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Ищут взрывчатку.

Более тысячи человек эвакуированы с Казанского вокзала в Москве из-за угрозы взрыва, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По его словам, тревогу вызвал подозрительный предмет, обнаруженный возле кассы дальнего следования. Ожидается прибытие кинологов, передает "Уралинформбюро".

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