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В Екатеринбурге загорелся памятник конструктивизмаСегодня в 08:41

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На Уралмаше.

В ночь на 7 апреля 2017 года в Екатеринбурге на Уралмаше загорелся объект культурного наследия регионального значения по адресу 22 Партсъезда, 6. Здание было построено в 1933 году, оно выполнено в стиле конструктивизм. Внутри находится общественная баня.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 22.16. На место выехали 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Через 15 минут огонь был потушен.

Он успел повредить хозяйственное имущество на втором этаже на площади 20 квадратных метров. Никто не пострадал.

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