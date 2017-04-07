На станции "Сысерть".

В ночь на 7 апреля 2017 года в Екатеринбурге на железнодорожной станции "Сысерть" произошел крупный пожар.

Как рассказала "Уралинформбюро" пресс-секретарь ГУ МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова, сообщение о возгорании на улице Школьной поступило в 0.45. Полыхало бесхозное строение. Огонь охватил 450 "квадратов". На месте работали 20 пожарных на 5 машинах.

Открытое горение было ликвидировано в течение часа, разбор сгоревших конструкций и проливка завершены к 7 часам утра.

Пострадавших нет.