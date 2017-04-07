Пострадали два человека.

6 апреля 2017 года в Сургуте на улице Островского произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, аварию спровоцировала 29-летняя женщина - водитель Cadillac. Он выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу Toyota Land Cruiser. От удара японская иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Camry.

Виновница аварии и 37-летняя пассажирка Land Cruiser получили травмы.