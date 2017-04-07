На тюменской трассе грузовик расплющил иномарку - погиб человекСегодня в 11:42
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Еще один пострадал.
Ранним утром 7 апреля 2017 года на 249 километре трассы Тюмень - Омск (Ишимский район) лоб в лоб столкнулись Hyundai Solaris и грузовик МАЗ.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УИГБДД, на встречную полосу выехал 56-летний водитель легковушки. По предварительным данным, он уснул за рулем. От удара легковушку расплющило, а МАЗ вылетел в кювет.
Виновник аварии скончался на месте. Его 33-летний сын получил травмы головы, позвоночника и перелом лодыжки.
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