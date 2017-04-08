Водитель скрылся.

6 апреля 2017 года в Тюмени на улице Холодильной неустановленный автомобиль сбил на пешеходном переходе 15-летнего подростка. Школьник получил травму колена.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, водитель с места ДТП скрылся. По предварительным данным, это был белый Volkswagen Tiguan.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят звонить по телефонам: (3452) 794-686, 794-589.