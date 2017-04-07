Скопилась пробка.

Утром 7 апреля 2017 года в Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошло тройное ДТП.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", виновником аварии стал водитель Mitsubishi Lancer. Он врезался в попутный Chevrolet, а тот въехал в Honda.

"Ехали на работу с утра. Пробка была, встали в левом ряду. Услышав звук тормозов, я подумал, что сваливать нужно, немножко не успел. Мужчина говорит, что не успел среагировать, скорость по знакам была 80 км/ч", - рассказал водитель Honda.



Машины получили механические повреждения, люди не пострадали.