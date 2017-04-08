Водитель был пьян.

7 апреля 2017 года в Ревде лесовоз "Урал" врезался в частный жилой дом на улице Республиканская. В результате был поврежден участок фасадного газопровода диаметром 57 миллиметров. Пострадавших нет.

Водитель лесовоза, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, "Урал" не вписался в поворот, снес деревянный забор и въехал в дом. Объяснений своему поступку мужчина дать не смог, он направлен в полицию.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа", от газоснабжения отключено 37 частных жилых домов. На месте происшествия специалисты газовой службы проводят ремонтно-восстановительные работы - замене подлежит 4 метра газопровода. Завершить работы и возобновить газоснабжение абонентов планируется к вечеру 7 апреля.

Компенсация затрат на ремонтно-восстановительные работы ляжет на плечи виновника аварии.