Спасая скрипку.

В Челябинске 10-летний мальчик провалился под лед, пытаясь спасти свою скрипку. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городской службы спасения, ребенок вместе с братом шел в филармонию, где оба должны были выступать на концерте.

Когда дети шли по мосту, один из них случайно уронил на лед реки скрипку, полез за ней и провалился в полынью. К моменту прибытия спасателей мальчик смог сам выбраться на лед и достать из воды скрипку. Спасатели эвакуировали школьника на набережную с помощью лестницы и альпинистского снаряжения.

Ребенка с травмой ноги увезли в больницу.