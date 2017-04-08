Он трижды отказывался от скорой.

В аэропорту Сургута скончался 54-летний житель Таджикистана, который собирался лететь на родину.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиаузла, мужчина почувствовал недомогание 5 апреля, когда ждал отправки задержанного рейса "Таджик Эйр" в Худжанд. Работники здравпункта предложили вызвать скорую, но он подписал отказ.

Авиакомпания предоставила пассажиру место в гостинице, сотрудники которой настояли на срочной госпитализации. Пациент опять не захотел ехать в больницу, однако ночью неотложка вернулась и все-таки его забрала.

К утру мигрант сбежал из палаты в гостиницу, а вечером 6 апреля, пройдя регистрацию на рейс, упал замертво. Медики здравпункта констатировали клиническую смерть, врачи скорой откачать его не смогли.