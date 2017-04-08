Внезапно тронувшись с места.

Вечером 6 апреля 2017 года в Металлургическом районе Челябинска мужчину придавило грузовиком в гараже. Он скончался на месте.

В отделении пропаганды городской ГИБДД "Уралинформбюро" пояснили, что происшествие квалифицировано как несчастный случай: "А вообще, это не наша тема, позвоните в полицию".

В городском УМВД также отказались от комментариев, переадресовав к следователям. Дозвониться до следственного отдела по Металлургическому району Челябинска не удалось.

По данным местных СМИ, когда мужчина полез в ремонтную яму, грузовик начал самопроизвольное движение. Механика придавило к верстаку.