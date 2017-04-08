При себе у нее была крупная сумма.

В Ялуторовске разыскивают 16-летнюю Кристину Княжеву. 6 апреля 2017 года девушка ушла в школу и пропала, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МО МВД "Ялуторовский".

Рост 160-165 сантиметров, телосложение среднее, лицо светлое с веснушками, глаза серо-голубые, волнистые светло-русые волосы до плеч. Особые приметы: сколиоз с правой стороны, родимое пятно на правом бедре.

В день исчезновения на девушке были черные брюки, рубашка и черные туфли на толстой подошве. При себе у Кристины был iPhone 5S серого цвета, темно-синяя сумка с короткой ручкой, черно-красный пакет с черными ботинками и 4000 рублей.

Всем, кто обладает информацией о местонахождении Кристины Княжевой, просьба сообщить по телефонам: 8 (34535) 3-57-02, 2-02-02, 8-904-461-75-25.