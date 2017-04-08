Машины столкнулись лоб в лоб.

Утром 7 апреля 2017 года на трассе в Краснокамском районе Прикамья лоб в лоб столкнулись Opel Astra и КамАЗ. От удара грузовик перевернулся.

Погиб водитель легковушки. Фотографии с места ДТП в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

"Проезжали мимо, картина ужасная. Лесовоз с доской в кювете, иномарка перед, со стороны водителя, всмятку", - рассказывает Анастасия Истомина (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

По словам пермяков, погибший молодой человек - житель Нытвы.

Получить оперативный комментарий в УГИБДД по Пермскому краю не удалось.

Фото: Алексей Плешивых | vk.com