Не дождалась приема.

Шокирующий случай в райбольнице на Смоленщине: пациентка скончалась в очереди к врачу и сутки лежала в коридоре.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, 5 апреля сельская жительница отправилась на прием к неврологу в Гагаринскую ЦРБ. К вечеру она домой не вернулась, и соседи обратились в правоохранительные органы. Лишь на следующий день доктор сообщила полицейским о трупе 51-летней женщины, обнаруженном возле своего кабинета.

По предварительным данным, смерть наступила от сердечного приступа. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.