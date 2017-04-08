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В Смоленской области мертвая пациентка сутки пролежала у кабинета врача07 апреля в 21:06

  • Текст

Не дождалась приема.

Шокирующий случай в райбольнице на Смоленщине: пациентка скончалась в очереди к врачу и сутки лежала в коридоре.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, 5 апреля сельская жительница отправилась на прием к неврологу в Гагаринскую ЦРБ. К вечеру она домой не вернулась, и соседи обратились в правоохранительные органы. Лишь на следующий день доктор сообщила полицейским о трупе 51-летней женщины, обнаруженном возле своего кабинета.

По предварительным данным, смерть наступила от сердечного приступа. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.

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