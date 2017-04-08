У него остались жена и дочь.

В Перми на улице Строителей нашли тело 33-летнего мужчины. По словам очевидцев, он поскользнулся на парковке и упал, получив смертельную травму.

Несчастный случай произошел около 18 часов 6 апреля, пишет жена погибшего в соцсети "ВКонтакте". Без отца осталась 9-летняя дочь.

Причина смерти выясняется, ведется проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МВД.