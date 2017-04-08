И влетел в паркетник.

Вечером 7 апреля на выезде из Екатеринбурга на Московском тракте лихач снес ограждение, вылетел на парковку у придорожного кафе и протаранил Chery Tiggo.

Как рассказали "Уралинформбюро" очевидцы, водитель Toyota Camry мчался со скоростью 100 с лишним километров в час: "Ехал змейкой, обгоняя другие машины. Внезапно его заносит направо - на парковку у придорожного кафе, возле заправки "Газпром нефть" - он сшибает ограждение и влетает в китайский паркетник".

Судя по всему, обошлось без пострадавших, но обе машины сильно помяты.