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Теракт за терактом: в Стокгольме в толпу влетел грузовик07 апреля в 19:42

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Местным жителям советуют сидеть дома.

Сегодняшнее происшествие в Стокгольме, где в толпу людей въехал в грузовик, расценивают как террористический акт. "Подозреваем, что это теракт", - рассказали SVT в местной полиции. Проживающих в близлежащих домах людей призывают не выходить на улицу. В столице Швеции закрыли метро и оцепили здание парламента.

Кроме того, в центре города была слышна стрельба, туда стянуты медики скорой и спасатели.

Грузовик въехал в толпу на пешеходной улице Дроттнингатан, у торгового центра Ahlens Mall, около 14.53 по местному времени, передает "Уралинформбюро". По предварительным данным, погибли пять человек. О числе травмированных пока не сообщается.

Следует отметить, что подобные теракты в прошлом году были в Ницце и в Берлине. А в России смертники заявили о себе 3 апреля 2017 года - при взрыве в подземке 14 человек погибли, еще полсотни получили ранения.

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