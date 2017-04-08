Местным жителям советуют сидеть дома.

Сегодняшнее происшествие в Стокгольме, где в толпу людей въехал в грузовик, расценивают как террористический акт. "Подозреваем, что это теракт", - рассказали SVT в местной полиции. Проживающих в близлежащих домах людей призывают не выходить на улицу. В столице Швеции закрыли метро и оцепили здание парламента.



Кроме того, в центре города была слышна стрельба, туда стянуты медики скорой и спасатели.



Грузовик въехал в толпу на пешеходной улице Дроттнингатан, у торгового центра Ahlens Mall, около 14.53 по местному времени, передает "Уралинформбюро". По предварительным данным, погибли пять человек. О числе травмированных пока не сообщается.

Следует отметить, что подобные теракты в прошлом году были в Ницце и в Берлине. А в России смертники заявили о себе 3 апреля 2017 года - при взрыве в подземке 14 человек погибли, еще полсотни получили ранения.