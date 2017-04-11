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В Екатеринбурге потолок едва не придавил девочку10 апреля в 08:33

  • Текст

Пока она спала.

В Екатеринбурге проводится проверка по факту обрушения потолка в общежитии, расположенном на улице Кварцевая.

Как сообщили "Уралинформбюро" в областной прокуратуре, утром 8 апреля 2017 года в одной из комнат здания произошло частичное обрушение потолочного перекрытия. В это время там находилась 11-летняя девочка. Отец вытащил спящую дочку из постели за секунду до того, как на нее рухнул потолок. В результате происшествия ребенок не пострадал.

Как установлено, указанный жилой дом эксплуатируется ООО "Управляющая компания "Чкаловская". Прокуратура даст правовую оценку ее действиям. Также будет установлено, проводился ли в общежитии капитальный либо текущий ремонт, соблюдены ли сроки его проведения.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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