Столкнулись Renault и Chevrolet.

9 апреля 2017 года в Нижневартовские на пересечении улиц Ленина и Нефтяников столкнулись две иномарки - Renault Duster и Chevrolet Lanos.

В результате ДТП различные травмы получили 34-летний водитель Chevrolet и его трое пассажиров. В их числе женщина и двое детей 5 и 10 лет. Водитель Renault не пострадал, сообщили "Уралинформбюро" в УМВД ХМАО.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.