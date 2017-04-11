Холодной воды.

Вечером 9 апреля 2017 года в Челябинске рядом с домом №45 по улице Академика Королева забил коммунальный фонтан. Вырвавшаяся из-под земли струя холодной воды достигала высоты 5 этажа. Происшествие сняли на видео очевидцы и выложили в сеть, передает "Уралинформбюро".

По словам местных жителей, гейзер бил больше часа. Под воду ушли двор и парковка.

Когда коммунальщики прибыли на место, им пришлось перекрыть воду в нескольких высотках. К ночи холодное водоснабжение было полностью восстановлено.



(Видео: Katerina Funkner, YouTube)