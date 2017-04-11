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СКР занялся перевернувшимся на Серовском тракте автобусом10 апреля в 10:12

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В ДТП пострадали 4 человека.

Утром 9 апреля 2017 года на 151 километре Серовского тракта перевернулся пассажирский автобус MAN, ехавший из Екатеринбурга в югорский поселок Советский.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, водитель не справился с управлением на затяжном повороте, и автобус вылетел с дороги. В салоне находились 15 человек. По предварительным данным, трое пассажиров и водитель получили ушибы.

Следует отметить, что в то утро шел снег, на дороге был гололед.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

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