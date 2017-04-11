Летевший из Сургута в Новосибирск.

Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку по факту вынужденной посадки частного вертолета в лесах Югры. Воздушное судно "Робинсон R-44", направлявшееся из Сургута в Новосибирск, перестало выходить на связь около полудня 9 апреля.

Вертолет, имевший видимые повреждения, был обнаружен спустя пару часов после пропажи – он приземлился примерно в 90 километрах от Нижневартовска в труднодоступной лесистой местности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства. Находившиеся на борту пилот и пассажир отказались от медицинской помощи.