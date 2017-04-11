Огонь охватил 128 "квадратов".

Утром 9 апреля 2017 года в Перми на улице Ломоносова сгорел частный дом - погибли два человека.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 7.49. Огонь охватил 128 "квадратов". На месте работали 36 человек, в том числе два добровольца. Спустя час огонь был потушен.

При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух мужчин 40 и 62 лет.

Рассматриваются две версии произошедшего: короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем при курении. Точная причина будет установлена после экспертизы.